Uğur Dündar'dan ''kiralık okul'' yorumu !

İstanbul'un Beykoz ilçesi Çavuşbaşı mevkiinde bulunan Beykoz Anadolu Lisesi'nin 2004 yılında dönemin müdürü Osman Bey tarafından kiraya verildiği ortaya çıktı.

8,5 ay okulun bodrum katında faaliyet gösterip okuldan ayrılan tekstil atölyesi ile yaşanan mahkeme sürecinin ardından kiracı firma, bugün İcra Dairesi çalışanları ile 600 öğrencili Beykoz Anadolu Lisesi'ne gelerek icra başlattı. Okulda öğrenim gören Yaz Okulu öğrencileri bahçenin dışına çıkarılmıştı.

Okul müdürü Beykoz Anadolu Lisesi'ni kiraya vermiş !

Uğur Dündar, Barış Yarkadaş'ın ortaya çıkardığı Aziz Nesin'lik olay hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şu yorumda bulundu:

"Sevgili Barış,

Bu kadarını Aziz Nesin bile düşünemezdi...

Bazı olayları anlatırken 'Akıllara durgunluk verici' deriz ya, bu onu da geçti! Akıl ötesi!.."