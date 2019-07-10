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  3. 10 Temmuz 2019 21:12

Uğur Dündar'dan ''kiralık okul'' yorumu !

Usta Gazeteci Uğur Dündar, CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş'ın ortaya çıkardığı ''kiralık okul'' olayı hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Uğur Dündar'dan ''kiralık okul'' yorumu !
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İstanbul'un Beykoz ilçesi Çavuşbaşı mevkiinde bulunan Beykoz Anadolu Lisesi'nin 2004 yılında dönemin müdürü Osman Bey tarafından kiraya verildiği ortaya çıktı.

8,5 ay okulun bodrum katında faaliyet gösterip okuldan ayrılan tekstil atölyesi ile yaşanan mahkeme sürecinin ardından kiracı firma, bugün İcra Dairesi çalışanları ile 600 öğrencili Beykoz Anadolu Lisesi'ne gelerek icra başlattı. Okulda öğrenim gören Yaz Okulu öğrencileri bahçenin dışına çıkarılmıştı.

Okul müdürü Beykoz Anadolu Lisesi'ni kiraya vermiş !Okul müdürü Beykoz Anadolu Lisesi'ni kiraya vermiş !

Uğur Dündar, Barış Yarkadaş'ın ortaya çıkardığı Aziz Nesin'lik olay hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şu yorumda bulundu:

"Sevgili Barış, 

Bu kadarını Aziz Nesin bile düşünemezdi...

Bazı olayları anlatırken 'Akıllara durgunluk verici' deriz ya, bu onu da geçti! Akıl ötesi!.."

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