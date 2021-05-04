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  3. Ulusal Kanal’ın ana haber sunucusu koronavirüse yenildi

Ulusal Kanal’ın ana haber sunucusu koronavirüse yenildi

Ulusal Kanal’ın ana haber sunucusu Teoman Alili, yakalandığı koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

43 yaşındaki spikerin ölüm haberini Ulusal Kanal duyurdu. Açıklamada “Büyük vatanseveri kaybettik” ifadesine yer verildi.

Alili, bir süredir İstanbul’da Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

 

Etiketler Ulusal Kanal Teoman Alili
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