Üniversite öğrencisi Ayşe, evli muavine aşık oldu! Canlı yayında ilginç anlar

Müge Anlı'da işlenen tuhaf ve akılalmaz olayda 24 yaşındaki Ayşe Bağcı'yı aramaya çıkan anne ve baba, çocuklarının otobüs yolculuğunda tanıştığı evli bir muavine kaçtığını söyleyerek yardım istedi.

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okuyan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Bağcı'nın kaybında yaşananlar akıllara durgunluk verdi. Ailesinin 18 gündür haber alamadığı olayda Ayşe Bağcı'nın Samsun'a otobüsle seyahat ederken Mücahit adındaki evli bir muavin tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

Müge Anlı'nın programına katılarak yardım isteyen Bağcı'nın ailesi kızlarının büyü yapılarak kandırıldığını söyleyerken, Anlı'nın canlı yayına bağladığı muavin Mücahit, ''Ayşe koltuğunu yatırırken düşüyorum korkusuyla elimi tuttu. O sırada bakıştık yıldırım aşkına tutulduk. Numaralarımızı aldık. Evliyim bir tane çocuğum var. Ayşe benim çocuğumu kabul etti'' açıklamasında bulundu.

''3 HARFLİLERLE ETKİLİYOR''

Yaşadıkları karşısında şaşkına dönen Ayşe'nin annesi Fatma Bağcı, ''Benim kızım üniversite son sınıf öğrencisi. Evliliğe sıcak bakmayan biriydi. Kızımı tehdit ediyor. Bu adam 3 harflilerle etki altına alıyor. Kızmın aklını çelip hayatını mahvetti'' dedi.

''KIZIMA BÜYÜ YAPTI''

Canlı yayına Skype üzerinden bağlanan Ayşe Bağcı'nın konuşmaya başladığı görüntülerde ise genç kadının omzuna dokunan Mücahit, ailenin iddiasına göre bu anlarda genç kızı etki altına aldı ve 3 harflilerle irtibata geçti. Müge Anlı, anne ve babanın feryat etmesi ve 'büyü yapıyor' diye bağırması üzerine genç kıza tekrar tekrar 'Ayşe iyi misin?' diye seslendi. Ayşe Bağcı ise bir süre ekranda adeta donup kaldı. Sorulanlara cevap vermedi.

''CİNLERDEN EŞİ VAR''

Ayşe Bağcı'nın sessiz kalması anne ve babasını daha da korkuttu. Aile kızlarının cinlerden eşi olduğunu söyleyen muavin Mücahit tarafından bu şekilde etki altına alındığını öne sürdü. Canlı yayına bağlanan Mücahit'in kandırdığı bir başka kadın ise aynı şeyleri kendisinin yaşadığını anlattı. Mücahit ise 'Bir çok sevgilim, çok kız arkadaşım var kimseden korkmuyorum' dedi.