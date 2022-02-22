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Ünlü animasyon çocuk dizisi Arthur 25 yıl sonra final yaptı

Ünlü animasyon çocuk dizisi Arthur 25 yıl sonra final yaptı

İlk olarak 1996 yılında yayınlanan çizgi film Arthur 25 yıllık serüvenini sonlandırarak final yaptı.

Çizgi film Arthur, 25 yılın sonunda final yaptı.

CBS News'de yer alan habere göre, yapımcı Carol Greenwald, final kararıyla ilgili "Arthur, tarihte en uzun yayınlanan çocuk animasyon dizisi oldu ve çocuklara kibarlık, empati, kapsayıcılık öğretmesiyle tanındı"  dedi.

 Her zaman beyaz gömlek, sarı kazak ve mavi pantalon giyen gözlüklü karıncayiyen Arthur Read, yumuşak huylu ve arkadaş canlısı tavrıyla çocukların sevgilisiydi. 

İlk bölümü 7 Eylül  1996 yılında yayınlanan Arthur, 25 yıllık yayın hayatında 253 bölümle izleyicilerin karşısına çıktı. 

Elwood City'de yaşayan Arthur, çeyrek yüzyıllık serüveniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde en uzun süre yayınlanan eğitici animasyon çocuk dizisi ünvanına sahip oldu.

Etiketler animasyon film dizi final
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