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Ünlü film platformundan izleyicisinden özür dileyip, ''adaletin yanındayız'' dedi

Ünlü film platformundan izleyicisinden özür dileyip, ''adaletin yanındayız'' dedi
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Ünlü film izleme platformu MUBİ resmi hesabından "Adaletin yanındayız" paylaşımı yapıldı.

Türkiye'nin ünlü film izleme platformu MUBİ resmi X hesabından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, yaşanan toplumsal olaylara geç tepki verdiği eleştirilerini kabul ettiğini açıklayan MUBİ yetkilileri, izleyicilerinden özür diledi.

 Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde yaşanan son gelişmeler karşısında yeterince hızlı, güçlü ve açık bir tepki verememiş olmamızdan kaynaklanan eleştirileri tek tek okuyoruz. Bugüne dek her durumda yanımızda olan seyircimizin “Bizi yalnız bıraktınız” şeklindeki sitemini işitiyoruz. Yaşattığımız hayal kırıklığını görüyor ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz.

Biz, sinemanın yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünün ve toplumsal direnişin en önemli aracı olduğuna inanıyoruz. Ortak değerlerimizi, yalnızca filmler aracılığıyla değil, kurumsal duruşumuzla da yansıtmak durumunda olduğumuzu kabul ediyoruz.

Tüm seyircilerimizden özür diliyoruz. MUBI olarak bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da eleştirilerinize kulak vereceğimizin ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.
Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!

MUBI"

Etiketler MUBİ boykot CHP özgür özel
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