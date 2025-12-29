Ünlü gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında kendisine ait sosyal medya hesabında 20 Haziran'da yaptığı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlanmış, dava açılmıştı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Fatih Altaylı davasına ilişkin açıklanan gerekçeli kararda, sanığın ‘ Cumhurbaşkanına yönelik tehdit’ suçundan eylemine uyan suçun işleniş biçimi, suç konusunun önemi, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı ile meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak takdiren alt sınırdan bir miktar uzaklaşılarak cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın eyleminin Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırı kapsamında değerlendirildiği belirtilerek artırım yapıldığı, ilgili hüküm uyarınca verilecek cezanın 5 yıldan az olamayacağı dikkate alınarak sanığın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın aynı suç işleme kararının icrası kapsamında farklı zamanlarda birden fazla kez eylemini gerçekleştirmiş olması nedeniyle 1/4 oranında artırım yapıldığı, gerekçeye ilişkin diğer hususlar da değerlendirilerek sanığın 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği yazıldı.

CEZANIN GEREKÇESİ

Kararda ayrıca; sanık hakkında ‘Cumhurbaşkanına yönelik tehdit’ suçundan suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı ve meydana gelen zararın ağırlığı dikkate alınarak 1 yıl hapis cezası verildiği, eylemin Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırı kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle 1/2 oranında artırım yapılarak cezanın 1 yıl 6 ay hapis cezasına çıkarıldığı, ancak ilgili hüküm gereği cezanın 5 yıldan az olamayacağı dikkate alınarak sanığın 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği aktarıldı. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak 1/6 oranında indirim uygulanmak suretiyle cezanın 4 yıl 2 ay hapis cezasına düşürüldüğü, sanığın gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından mahsup edilmesine karar verildiği belirtildi. Sanık hakkında verilen ceza miktarı ve süresi dikkate alındığında kaçma şüphesinin bulunduğu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu değerlendirilerek sanığın hükmen tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.

ALTAYLI'YA TAHLİYE KARARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi suçun niteliği, delillerin toplanmış oluşu, kaçma şüphesinin bulunmayışı ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi değerlendirilerek Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi Youtube kanalında 20 Haziran Cuma günü yayımladığı videosunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevine devam etmesine halkın yaklaşık yüzde 70’inin karşı olduğunu belirtmişti. Altaylı, bu durumu değerlendirirken “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Cumhurbaşkanını tehdit'' suçundan Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatmıştı. Evinde gözaltına alınan Altaylı, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne konulan gazeteci Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlenmişti.

26 Kasım günü görülen karar duruşmasında Fatih Altaylı ‘cumhurbaşkanını tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılarak adli kontrol hükümleri yetersiz kalacağından tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.