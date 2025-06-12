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Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!

Ünlü gazeteci hayatını kaybetti!
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci İlhan Omay, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü Bodrum’da yaşamını yitirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu İlhan Omay’ın ölümünden sonra başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’ndan yapılan paylaşıma göre,

“Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz İlhan Omay’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz.” İfadelerine yer verildi.

İlhan Omay’ın cenazesi 12 Haziran 2025 Perşembe günü ikindi namazından sonra Bodrum Gölköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Etiketler İlhan Omay tgc Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
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