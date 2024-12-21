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Ünlü gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı

Ünlü gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
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Ünlü gazeteci Özlem Gürses, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada "Samiye Özlem Gürses isimli şahıs hakkında kendisine ait ‘TV OZ’ isimli YouTube kanalındaki bugün (20/12/2024) tarihli yayında Cumhuriyetimizin milli ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş.” şeklinde sözler sarfederek Türk Silahlı Kuvvetlerimize terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği tespitiyle Devletin kurum ve organlarını aşağılama ve Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız re’sen başlatılmış olup şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır." bilgilerine yer verildi. 

 

DHA

Etiketler özlem gürses gözaltı TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
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