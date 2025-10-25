Ünlü spor yazarı Faik Çetiner hayatını kaybetti

Spor medyasının usta isimlerinden gazeteci Faik Çetiner 69 yaşında hayatını kaybetti.

Spor dünyasının usta yazarlarından gazeteci Faik Çetiner 69 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak Fanatik'te yazarlık yapan Faik Çetiner, TRT, Cine 5, Habertürk, TV8 gibi birçok kanalda çalışmıştı.

2023 yılında kalp krizi geçiren Çetiner, by-pass ameliyatı olmuştu.

FAİK ÇETİNER KİMDİR ?

Çetiner, 1956'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Basın hayatına 1975 yılında Tercüman gazetesinde adım attı. 15 yıl burada çalıştıktan sonra 1990 yılında Meydan gazetesine geçti. 1994 yılında Kanal 6 ekranlarında Bizim Stadyum isimli programı hazırlayıp sunmaya başladı. Yayın hayatı 19 sene süren program, HBB, ATV, TRT 1, Flash TV, Cine5, Kanaltürk, TV8, Habertürk ve Ekotürk ekranlarında yayınlandı