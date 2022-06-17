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  3. Usta televizyoncu Oğuz Haksever'den canlı yayında büyük gaf

Usta televizyoncu Oğuz Haksever'den canlı yayında büyük gaf

Ünlü haber spikeri Oğuz Haksever, taciz iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oscar ödüllü oyuncu Kevin Spacey haberini sunarken büyük bir gafa imza attı.

Tv100 Ana Haber spikeri Oğuz Haksever canlı yayında eşine pek rastlanmayan bir gafa imza attı. 

Oğuz Haksever dünkü Ana Haber canlı yayının 19.00 kuşağında, ünlü aktör Kevin Spacey’inin hakim karşısına çıkmasına ilişkin haberi izleyicilere aktardı. 

Fakat Haksever, “Hakim karşısına çıktı” diyecekken “Hakim karşısına sı.tı” ifadesini kullandı. 

Oğuz Haksever’in bu gafı NTV ile yollarını ayırmasına neden olduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı gafı akıllara getirdi. 

Haksever o gafında da mikrofonun açık kaldığını fark etmemiş ve Erdoğan’ın Yassıada ziyaretinde sarf ettiği sözleri eleştirerek "neresi yaslı be canına okumuşsun" sözleri yayına yansımıştı. 

OdaTv

Etiketler spider canlı yayın gaf
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