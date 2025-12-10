  1. Anasayfa
  3. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı, görevinden uzaklaştırıldı!

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırıldı

Güncelleme:

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ‘Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak’, ‘Kabul etmek veya Bulundurmak’ ya da ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak’ suçlarından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 8 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildiği, Mehmet Akif Ersoy’un yanı sıra 3 diğer şüphelinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 

Görevinden uzaklaştırıldı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un Habertük TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı.
Habertürk'ten yapılan açıklamada, "Mehmet Akif Ersoy, gözaltına alınmasının ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldı" ifadelerine yer verildi.

DHA / İHA

