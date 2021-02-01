Webrazzi Ödülleri 2020'nin kazananları belli oldu

Vatandaşların oy kullanarak kazananları belirlediği Webrazzi Ödülleri’nde liderliği kazanan internet siteleri, şirketler ve girişimler belli oldu.

35 kategoride toplam 918 bin 347 oy kullanan Webrazzi Ödülleri’nin kazananlar ise şöyle:

Yılın Girişimi: Martı

Yılın Teknoloji Şirketi: Trendyol

Yılın Fintech Şirketi: Papara

Yılın Girişimcisi: Oğuz Alper Öktem

Yılın Yatırım Şirketi: 500 Istanbul

Yılın Melek Yatırım Ağı: Galata Business Angels

Yılın Melek Yatırımcısı: Nevzat Aydın

Yılın Girişim Hızlandırıcısı: İTÜ Çekirdek

Yılın E-Ticaret Sitesi: Trendyol

Yılın Pazar Yeri: Trendyol

Yılın E-Ticaret Servis Sağlayıcısı: Ideasoft

Yılın Kargo Şirketi: UPS

Yılın İlan Sitesi: Sahibinden

Yılın Teknolojiyi En İyi Kullanan Bankası: Türkiye İş Bankası

Yılın Dijital Bankacılık Uygulaması: İşcep

Yılın Mobil Uygulaması: Instagram

Yılın Oyun Girişimi: Yılın Oyun Girişimi

Yılın Haber Sitesi: Sözcü

Yılın Market Sipariş Servisi: Migros Sanal Market

Yılın Yemek Sipariş Servisi: Yemek Sepeti

Yılın SaaS Girişimi: Paraşüt

Yılın Turizm Girişimi: Trivago

Yılın Online Müzik Servisi: Spotify

Yılın İş İlan Sitesi: Kariyer.net

Yılın Online Bahis Sitesi: Bilyoner

Yılın Video Sitesi: Netflix

Yılın Teknolojiyi En İyi Kullanan Sigorta Şirketi: Allianz

Yılın En Dijital Markası: Apple

Yılın E-ticareti En İyi Kullanan Markası: Lc Waikiki

Yılın En Başarılı YouTube Kanalı: Özgür Demirtaş

Yılın Instagram Fenomeni: Aykut Elmas

Yılın En İnovatif Otomotiv Markası: Tesla

Yılın Dijital Pazarlama Kampanyası: Türk Hava Yolları – TK1919 – TarihiYolculuk

Yılın Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Markası: Trendyol

Yılın Teknolojik Ürünü: PlayStation 5