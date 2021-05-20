Yandaş medya Hadi Özışık ve Süleyman Özışık kardeşleri kovdu

Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımları sonrasında, İçişleri Bakanı Soylu'nun haklarında suç duyurusunda bulunduğu Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlere bir darbe de "yandaş medyadan" geldi. Özışık kardeşler çalıştıkları kurumlardan kovuldular.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker'in yayınladığı videoların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun haklarında suç duyurusunda bulunduğu Hadi ve Süleyman Özışık kardeşlerin ilişği görev aldıkları medya kuruluşlarıyla birer birer kesildi.

Önce Hadi Özışık'ın TV100 ve Habertürk TV ile ilişiği kesili ardından da kardeşi Süleyman Özışık'ın Türkiye gazetesindeki yazılarına son verildi.

Hadi Özışık TV100'den kovulduğu iddialarını yalanlayarak, programdan kendi isteği ile ayrıldığını söyledi. Özışık, "Hakkımda soruşturma başlatıldı. Kanalı arayıp soruşturmam sonuçlanana kadar programa ara vermek istediğimi söyledim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süleyman Özışık ile de yakın zamanda görüşmediğini belirterek "Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüm" demişti.