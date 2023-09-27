Yargı dizisi, Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisi, Uluslararası Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 2023'ün adayları belli oldu. 20 ülkeden 56 yapım, 14 kategoride kendisine yer bulurken bunların arasında Ay Yapım'ın yapımcısı olduğu Yargı dizisi de yer aldı. Kazananlar, 20 Kasım'da New York'ta düzenlenecek törenle belli olacak. Pazar akşamı 3'üncü sezonu yayınlanmaya başlayan dizi 2023 Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'den tek aday olan dizi oldu.

Sema Ergenekon'un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Yargı heyecan dolu yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.

DHA