Yargıtay Altan kardeşler ve Ilıcak'a verilen cezayı bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye taleplerini reddederek, anayasayı ihlal değil FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.

Yargıtay, FETÖ’nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın anayasayı ihlal değil FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu işlediklerine karar verdi.

AHMET ALTAN VE ILICAK’IN TAHLİYESİNE RET MEHMET ALTAN’IN TAHLİYESİNE KABUL

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ayrıca FETÖ’nün darbe çağrışımı davasında Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ile diğer tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Yargıtay, FETÖ’nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan’ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.

ALTAN GEÇTİĞİMİZ YIL TAHLİYE OLMUŞTU

Yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan Mehmet Altan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararıyla 27 Haziran 2018’de tahliye edilmişti. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için başvurulan ise reddedilmişti. Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak halen cezaevinde bulunuyor.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Yargıtay’ın verdiği “Anayasayı ihlal değil FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım” tespiti sonrası dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilecek. Yerel mahkemeden Yargıtay’ın işaret ettiği gibi Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için cezası 10 yıl hapis olan “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım etme suçuna” göre hüküm verilirse iki isme ‘yattıkları süre gözönünde bulundurularak’ tahliye yolu gündeme gelebilecek. Ancak yerel mahkeme ilk verdiği karara da hükmedebilecek.



