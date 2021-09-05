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  3. Yayın tarihi açıklandı: Arka Sokaklar'ın 16. sezonu ne zaman başlıyor?

Yayın tarihi açıklandı: Arka Sokaklar'ın 16. sezonu ne zaman başlıyor?

Yayın tarihi açıklandı: Arka Sokaklar'ın 16. sezonu ne zaman başlıyor?

Ekranların en uzun süreli dizilerinden Arka Sokaklar’ın 16. sezonunun yayın tarihi belli oldu.

Ekranların en uzun süreli dizilerinden Arka Sokaklar’ın 16. yeni sezon tarihi duyuruldu. Eski oyuncularından birçok ismin görülmediği dizinin yeni sezonuna iki yeni ismin transfer olduğu açıklandı.

Arka Sokaklar dizisinde kadrodan ayrılan 4 isim yerine 2 transfer gerçekleştirildi.

Arka Sokaklar’da Oğuz Peçe’nin Komiser Yardımcısı Emre karakterine hayat vereceği belirtilirken bunun yanında Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteri ile izleyenlerin karşısında olacak.

Öte yandan final yapan Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz ile yapımcı firma arasında bir görüşme olduğu ve anlaşmanın sağlanması halinde yeni sezonda Arka Sokaklar dizisine dahil olacağı iddia edildi.

Arka Sokaklar dizisi 594. bölüm ile 17 Eylül Cuma akşamında saat 20.00’dan itibaren Kanal D ekranlarında hayranlarıyla buluşacak.

Etiketler arka sokaklar yeni sezon sezon tarihi
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