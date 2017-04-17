Yeni Akit Haber Müdürü Twitter'dan bunu paylaştı

16 Nisan referandum sonuçları belli olduktan kısa bir süre sonra Akit Haber Müdürü Murat Alan Twitter adresinden bir "Vefat" ilanı paylaştı.
Alan vefat ilanında ise "Merhum Yüksek Yargının eşi, Eski TSK'nın oğlu, Derin Medyanın kayınbiraderi, Çapulcu Üniversitelerin bacanağı, İngiltere'nin son gözağrısı ESKİ TÜRKİYE 16 NİSAN akşamı vefat etmiştir. Cenazesi 17 NİSAN Pazartesi günü, Anıtkabirde kılınacak cenaze namazını müteakip, Buckingham Sarayı, aile kabristanında toprağa verilecektir. Işıklar içinde uyusun..." diye yazdı.
İşte o paylaşım: