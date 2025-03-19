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  3. Yeni Akit yine iş başında! Mansur Yavaş'ı açık açık hedef gösterdiler

Yeni akit Mansur Yavaş'ı açık açık hedef gösterdi

Yeni akit Mansur Yavaş'ı açık açık hedef gösterdi
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Yeni Akit, internet sitesinde yer verdiği "Dosyası hazır, sıra Mansur'da!" başlıklı haber ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sıranın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ta olduğunu öne sürdü.

Yeni Akit'in internet sitesinde yer alan haberde "CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 100’den fazla şüphelinin 'suç örgütü kurma', 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla gözaltına alınması, gözleri diğer CHP'li belediyelerdeki kanunsuzluklara çevirdi. Akit, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında da çok önemli iddialar içeren soruşturma dosyaları bulunduğu bilgilerine ulaştı" ifadeleri yer ald.

Haberin detayında ise "Bu arada Akit, Mansur Yavaş hakkında da çok önemli iddialar içeren soruşturma dosyaları bulunduğu hususunda bilgilere ulaştı. Bunlardan birinde Mansur Yavaş'ın, göreve başladığı ilk dönemde 'Teknolojik Yardım' bahanesiyle belediyeye sızmaya çalışan 'Yabancı İstihbaratlarla İrtibatlı' olduğu değerlendirilen bazı şahıslarla bizzat temas kurduğu ve bunları makam odasında kabul etti öğrenildi. Bu süreçte, ABD istihbarat örgütü CIA'yla da irtibatlı olan ABD merkezli teknoloji şirketlerinden gelen bu şahısların belediyeden yer talebinde bulundukları da kaydedilirken bu talebe ilişkin gelişmelerin de soruşturma dosyasında yer aldığı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ABB'de konuya ilişkin soruşturma yürüttükleri de öğrenildi" ifadeleri yer aldı.

İşte Yeni Akit'in internet sitesindeki o manşet:

Yeni Akit, internet sitesinde yer verdiği "Dosyası hazır, sıra Mansur'da!" başlıklı haber ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından sıranın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ta olduğunu öne sürdü.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş yeni akit manşet skandal
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