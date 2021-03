Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan skandal yazı!

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bebek maması fiyatlarına gelen tepkileri değerlendirdi. Yükselen fiyatlar üzerinden algı oluşturulduğunu söyleyen Karahasanoğlu, “Yumurtadan vazgeçtiler. Bebek mamasına atladılar. Affedersiniz ama bebeğinize siz muhallebi yapmıyor, özel hazırlanmış mama veriyorsanız açlıktan, fakirlikten falan bahsetmeyin" dedi.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, ekonomiye ilişkin yapılan eleştirileri değerlendirdiği bugünkü yazısında bebek maması fiyatlarına gelen tepkileri gündeme getirdi. “Bir aylığına, iki aylığına yükselen bazı maddelerin fiyatları üzerinden de algı oluşturmayın” diyen Karahasanoğlu, “Yumurtadan vazgeçtiler. Bebek mamasına atladılar. Affedersiniz ama bebeğinize siz muhallebi yapmıyor, özel hazırlanmış mama veriyorsanız açlıktan, fakirlikten falan bahsetmeyin. Bambaşka bir standarda geçmişsiniz demektir” ifadelerini kullandı.

'AÇIZ' MUHABBETİ YAPMAK...

Karahasanoğlu devamında da şunları kaydetti: “Sizin sorununuz ‘nasıl geçinebiliriz’ değil, ‘şu an geçiniyoruz, ama zorluk çekmeden refah içinde yaşamak istiyoruz’ arayışıdır. Her insan, daha yüksek refah içinde yaşamak ister. Ama bunun üzerinden, ‘açız’ muhabbeti yapmak, ‘19 yıldır her şey daha kötü oldu’ demek, ‘Dün daha iyiydi, artık geçinemiyoruz’ demek, nankörlüktür.

"NANKÖRLÜKLE SUÇLARIM"

Evine bir asgari ücret giren ve ayın başında önceki ayın borçlarını zar zor ödeyebilen aileler vardır, bunları inkar etmiyorum ama ‘2002’ye göre daha kötü durumdayız’ diyen kim var ise, nankörlükle suçlarım.”