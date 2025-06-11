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Yeni Akit'in haber müdürü, Ferdi Zeyrek'in ölümüyle açık açık alay etti

Yeni Akit'in haber müdürü, Ferdi Zeyrek'in ölümüyle açık açık alay etti
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İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinin haber müdürü elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandıktan sonra sosyal medyadan yaptığı "yeni profil resmi" paylaşımıyla büyük tepki çekti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in, site havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Zeyrek dün son yolculuğuna uğurlanırken, Zeyrek'in elektrik çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı" başlığı atan hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinden bir skandal daha..

Bütün Türkiye Ferdi Zeyrek için tek yürek olurken, Yeni Akit haber müdürü Zekeriya  Say, sosyal medya hesabından elektrik akımı görseli yer alan profil fotoğrafını paylaştı. 

Kısa süre sonra paylaşımını silen Zekeriya Say, "Tamam kabul ediyorum.. Yapay zekanın hazırladığı resim zamansız. O yüzden sildim." şeklinde açıklama yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, cezasızlık uygulanacağını bildikleri halde yine de bu yayıncılığa karşı hukuki işlem başlatacaklarını duyurdu.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Halkımızı birbirine karşı düşmanlaştırmak için yıllardır özel çaba sarf eden bir gazete alenen suç işliyor.

Sadece haber yaptıkları, halkı bilgilendirdikleri için tutuklanan gazeteciler, akademisyenler varken, en yüksek makamlarca ödüle layık görülen söz konusu yayın hakkında en ufak bir soruşturma dahi açılmıyor.

Cezasızlık uygulanacağını bildiğimiz halde, adını zikretmeyi zul saydığım bu kirli yayıncılığa karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağız.

Bu karanlık devri sona erdirdiğimizde, gerçekleri yazan kalemler özgür olacak, halkımızı ayrıştıran, kin ve düşmanlık tohumu eken yayıncılık anlayışı tarihe karışacak. Hep birlikte başaracağız, hep birlikte kurtulacağız."

Yeni Akit'ten yoğun bakıma kaldırılan CHP'li Ferdi Zeyrek için skandal ifadeYeni Akit'ten yoğun bakıma kaldırılan CHP'li Ferdi Zeyrek için skandal ifadeMedya

 

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