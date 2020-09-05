Yeni Akit'ten skandal ifade: ''Türk Kaşarı''

Hatırlanacağı gibi güzel oyuncu Meryem Uzerli Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını açıklamıştı.

Uzerli'nin bu mutlu haberi "Bebeğimiz 5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadeleriyle duyuran Meryem Uzerli ne kendisinin ne de bir başkasının tahmin edemeyeceği bir hakaretle karşı karşıya kaldı.

Uzerli, mutlu haberi sevenleriyle paylaşırken, hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit konuyla ilgili tepki çeken bir haber yayımladı.

“'Türk kaşarı' Meryem Uzerli'nin son rezaleti patladı” başlıklı bir haber yapan Yeni Akit, Uzerli’nin henüz doğmamış çocuğu için “Veledi-i Zina” ifadelerini kullandı. Uzerli’ye “kaşar” diyerek hakaret eden Yeni Akit, “Dileriz ki, Meryem Uzerli, en kısa zamanda meşru yolu bulur ve veled-i zina olarak dünyaya getireceği çocukların hayatlarını karartmaktan vazgeçer” diye Uzerli’yi hedef aldı.

İşte Yeni Akit'in o haberi: