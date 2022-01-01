Yeni Akit'ten tepki çeken habercilik! Pes, vallahi pes billahi pes!

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen ve benimsediği kendine özgü habercilik anlayışıyla sık sık eleştirilen Yeni Akit bu sefer de yeni yıl hevesi zam yağmuruyla kursağında kalan vatandaşlara tepki çeken bir haber sundu.

Türkiye'de her geçen gün etkisini daha da fazla hissettiren ekonomik dar boğaz nedeniyle vatandaşlar bırakın ay sonunu getirmeyi, temel ihtiyaçlarını bile satın almakta zorlanırken, AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Akit skandal bir habere imzasını attı.

Yeni Akit'in internet sitesinde 1 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan ve "Kış aylarında soğan-ekmek yiyerek bağışıklık sisteminizi kolay bir şekilde güçlendirebilirsiniz" ifadelerinin yer aldığı haberde soğan-ekmeğin faydaları ballandırıla ballandırıla anlatıldı.

Her ne kadar soğanın faydası bilinse de, soğana ekmeği de dahil eden yayın organı, halk arasında "yoksulluk", "fakirlik", "geçim sıkıntısı" için kullanılan "soğan-ekmek" ikilisini "şifa" niyetine sundu.

İşte Akit'ye yer alan o habercilik ayıbı: