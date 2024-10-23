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Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni'ne gözaltı

Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni'ne gözaltı
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Terör örgütü FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen’in ölmesinin ardından sosyal medya üzerinden propoganda yaptıkları iddiasıyla aralarında Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

FETÖ lideri Fethullah Gülen’in, 21 Ekim’de öldüğünün açıklanmasının ardından örgüt üyeleri sosyal medyada hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan örgüt propagandası yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün FETÖ terör örgütü propagandasına ilişkin başlatılan soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Önleme Şube Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla yapılan tespit üzerine aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de bulunduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

"Terör örgütü propagandası" mahiyetinde paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan Kazım Güleçyüz'ün X hesabına da Türkiye'den erişim engeli getirildi. 

Etiketler Kazım Güleçyüz yeni asya gazetesi genel yayın yönetmeni fetö terörist Fethullah Gülen
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