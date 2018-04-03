Yılın en iyi belgeseli: ''15 ülkenin gözüyle 15 Temmuz''

Son 2 yıldır geniş bir katılımla düzenlenen, sanat, spor ve medya camiasının geniş katılımıyla gerçekleştirilen Ulusal Palandöken Ödül Töreni, Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Aralarında TRT 1‘nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamit’in başrol oyuncusu Bülent İnal, Vildan Atasever ve Star Medya Grup Başkanı Nuh Albayrak gibi pek çok önemli isim katıldığı gecede 2017 yılının en başarılı projelerine ödülleri takdim edildi.

Gecede yılın en iyi belgeseli 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 5 farklı kıtada yer alan 15 farklı ülke medyasında nasıl anlatıldığını konu alan “15 Ülkenin Gözüyle 15 Temmuz Belgeseli” oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün Gençdes desteği ile hazırlanan ve 15 farklı ülkedeki medya yansımalarını tek bir filmde bir araya getiren belgesel ulusal basında da geniş yer almıştı.

Gecede Ödül Alan Kurum ve İsimlerden Bazıları ;

Yılın En İyi Gazetesi: Star Gazetesi

Yılın En İyi Radyo Programı: Radyo 7 / Gölge – Talha Bora Öge

Yılın En İyi Tv Programı: ATV- Müge Anlı ile Tatlı Sert

Yılın En İyi TV Oyuncusu Erkek: Bülent İnal

Yılın En İyi TV Oyuncusu Kadın: Vildan Atasever

Yılın En İyi TV Dizisi : TRT 1 - Payitaht Abdülhamit

Yılın En İyi Belgesel Filmi: Kültür ve Turizm Bakanlığı / 15 Ülkenin Gözüyle 15 Temmuz – Umut Mete Soydan

Yılın En İyi Müzik Klibi: Uğur Bayar – Biz Babadan Böyle Gördük

Yılın En İyi TV Yorumcusu: TV 8 - Murat Özarı

Yılın En İyi Ekonomi Programı: Bloomberg TV / Günden Kalanlar - Aslı Şafak

Yılın En İyi Spor Yazarı: Habertürk - Atilla Türker