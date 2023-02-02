Yılmaz Özdil beraat etti

Usta gazeteci Yılmaz Özdil, Doç. Dr. Ebubekir Sifil'e köşe yazısında hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Yılmaz Özdil ile şikayetçi olan Ebubekir Sifil katılmadı.

Duruşmada söz alan Sifil'in avukatı Mehmet Akif Mavi, "Bu gibi ifadelerin suç çerçevesinden çıkarılması, köşe yazarlarına herkesi aşağılama ve sözle saldırma imkanının yargı eliyle sunulması anlamına gelir. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Yılmaz Özdil'in avukatı Fahri Emeksiz ise "Müvekkil kesinlikle suç işleme kastıyla hareket etmemiştir, gazetecidir. Dolayısıyla basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde beraat kararı verilmesini talep ederiz" diye konuştu. Mahkeme, suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Yılmaz Özdil'in beraatına karar verdi.

4 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Yılmaz Özdil, kendisi için, "Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın" diyen Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sifil'e yönelik, "Yobazın tehdidi" başlıklı yazı kaleme almıştı. Sifil de Yılmaz Özdil'in, bu yazıda kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine savcılıkça, taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine dava açılmıştı. İddianamede, Ebubekir Sifil'in avukatı tarafından verilen şikayet dilekçesinde, Yılmaz Özdil'in 13 Aralık 2020'de bir televizyon programında yağmur duası hakkında aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullandıklarını öne sürdüğünü belirtti. Dilekçede ayrıca Özdil'in 19 Aralık 2020'de Sözcü Gazetesi'nde "Yobazın Tehdidi" başlıklı köşe yazısında kullandığı ifadelerin eleştiri ve ifade özgürlüğüyle alakası bulunmadığı iddia edildi. İddianamede, yazıdaki ifadelerin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğunu, basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi. Yılmaz Özdil hakkında 'Zincirleme olarak basın-yayın yoluyla hakaret' suçundan 6 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis isteniyordu.

DHA