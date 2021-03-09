Yılmaz Özdil ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ebubekir Sifil'in suç duyurusu üzerine Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hakkında, “hakaret” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlarından soruşturma başlatarak Özdil’i ifadeye çağırdı.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, kendisini hedef alan Ebubekir Sifil'e köşesinde verdiği cevap nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağrıldı.

Özdil için ‘Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın’ şeklinde paylaşım yapan Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim görevlisi Ebubekir Sifil’in hakkında başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Özdil de kendisini hedef alan Sifil’e, köşesinde kaleme aldığı ‘Yobazın Tehdidi' başlıklı yazısında geçen ‘yobaz' ve ‘insanlıktan çıkma' ifadelerinin kendisine karşı işlenmiş aleni hakaret suçu olduğu iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine Özdil hakkında, “hakaret” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlarından soruşturma başlatarak Özdil’i ifadeye çağırdı.

Sözcü