Yılmaz Özdil yazılarına ara verdi
Usta yazar Yılmaz Özdil'in köşesi bugün boş kaldı. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugün muayeneye gideceği için yazı yazmadığını bildirdi.
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugün muayeneye gideceği için yazı yazmadığını bildirdi.
Köşesinden okurlarına seslenen Özdil, şunları yazdı:
"Sağ gözümde uzun süredir ötelediğim bir sorun var, ciddi sıkıntıya dönüştü, hastane doktor muayene filan, bugünlük izninizle."
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