  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Yılmaz Özdil yazılarına ara verdi

Yılmaz Özdil yazılarına ara verdi

Yılmaz Özdil yazılarına ara verdi

Usta yazar Yılmaz Özdil'in köşesi bugün boş kaldı. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugün muayeneye gideceği için yazı yazmadığını bildirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, bugün muayeneye gideceği için yazı yazmadığını bildirdi.

Köşesinden okurlarına seslenen Özdil, şunları yazdı:

"Sağ gözümde uzun süredir ötelediğim bir sorun var, ciddi sıkıntıya dönüştü, hastane doktor muayene filan, bugünlük izninizle."

Etiketler Yılmaz Özdil sözcü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekranlara veda eden Sadakatsiz'de şoke eden final sahnesi
Saadet Partisi'nden AK Parti'ye ''iktidarı sahneye davet ediyoruz'' videosu
Yaz günü güneşe hasret kaldık... Peki yağışlar ne kadar daha sürecek ?
Prof. Dr. Ceyhan'dan Erdoğan’a 3. doz cevabı: ''Dünya’nın hiçbir yerinde böyle bir şey yok''
Türkiye'nin gözü aydın (!) Şeyma Subaşı evlilik teklifine ''evet'' dedi!
Enflasyon verisi öncesi altın, dolar, euro kritik seviyede
Uzaktan cennet gibi görünüyor ama... İşte dünyanın en tehlikeli 16 sahili ve denizi
Türkiye'nin yükselen gücü: Ülkeler bu silahları almak için sıraya girdi
Cansu Dere’nin değişimi pes dedirtti
''Atatürk'e söylenenin 10'da 1'i Erdoğan'a söylense...''