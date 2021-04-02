Yılmaz Özdil'in savunması: ''Atatürkçüler, Atatürk’e hakaret etmez''
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilip hakkında ‘Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Savcılıkta tek cümlelik savunma yapan Özdil, “Atatürkçüler, Atatürk'e hakaret etmezler” dedi.
Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweet üzerine, ‘Atatürk’ün hatırasına hakaret' suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.
Özdil, savcılıktaki ifadesinde, “Atatürkçüler, Atatürk’e hakaret etmez” dedi. Avukat İsmail Yılmaz ise, “Müvekkilimin tek cümlelik ifadesi yeterlidir. Bu ifade sayfalarca anlatıma bedeldir” diyerek Özdil hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.
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