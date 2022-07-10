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Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'tan kötü haber

Yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç'tan kötü haber

Hastanede yoğun bakıma kaldırılan spor yorumcusu Hıncal Uluç entübe edildi.

Hürriyet gazetesi yazarı Tahir Kum, Sabah gazetesi yazarı 82 yaşındaki Hıncal Uluç'un yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştu.

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Urak Aküzüm ise bugün Hıncal Uluç entübe edildiğini duyurdu. 

Etiketler entübe hıncal uluç entübe edildi yoğun bakım
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