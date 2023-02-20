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  3. Acı haberi TRT duyurdu! Usta yönetmen hayatını kaybetti

Yönetmen Bülent Osma'dan acı haber

Yönetmen Bülent Osma'dan acı haber
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TRT, Eurovision yarışmalarında da yönetmenlik yapan Bülent Osma'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

'Ben Bilirim', 'Tombala', 'Turnike' gibi programlar ve Eurovision yarışmalarında yönetmenlik yapan yönetmen ve yapımcı Bülent Osma, hayatını kaybetti.

1973 yılında TRT’de çalışmaya başlayan, 1975 yılında da Orkun Stüdyosu’nda yayınlanan Eurovision Şarkı Yarışması’nda kameraman olarak görev yapan Osma uzun yıllar TRT’de çalışmıştı.

TRT, Osma’nın ölüm haberini şu sözlerle duyurdu:

 “Türk televizyonculuğundaki bir ekolü; önemli bir ferdimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. TRT klasiği haline gelmiş programların yapımcısı ve yönetmeni Bülent Osma vefat etmiştir. Duayen isme Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

Etiketler bülent osma eurovision yönetmen yapımcı
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