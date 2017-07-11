Youtube'da rekor kırdı ! İşte izlenme sayısı...

Gangnam Style' müzik videosuyla halen Youtube'da en çok izlenen video rekorunu uzun süredir elinde tutan Güney Koreli sanatçı Psy'ın tahtı sarsıldı. ABD'li rapçi Wiz Khalifa'nın, 2.896 milyar izlenmeye ulaşan ‘See You Again' adlı videosu, Youtube tarihinde en çok izlenen video olarak birinci sıraya oturdu.

Wiz Khalifa'nın Charlie Puth ile birlikte seslendirdiği ‘See You Again', dün Psy'ın ‘Gangnam Style' adlı parçasının rekorunu kırdı.

Bugün itibarıyla 2.896 milyar izlemeye ulaşan ‘See You Again', ‘Gangnam Style'dan iki milyon daha fazla izlenmiş oldu.

Psy'ın parçası, Youtube tarihinde en çok görüntülenen video olarak bu rekoru tam 5 senedir elinde tutuyordu.

Justin Bieber'ın ‘Sorry' adlı müzik klibi ise 3. sırada yer alıyor.

Khalifa, rekoru kırdıktan sonra yaptığı açıklamada, şarkısının çok sayıda kişiye ilham vermesinden ve hayatlarında bir etki yaratmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

‘See You Again' adlı parça 2015'te, ‘Fast and the Furious' (Hızlı ve Öfkeli) filminin yıldızı Paul Walker'ın anısına yayınlanmıştı.