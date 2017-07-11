Canikli: ''15 Temmuz başarılı olsaydı...''
Canikli: ''15 Temmuz başarılı olsaydı...''
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
İspanya'dan Türkiye'ye DEAŞ'lı teşekkürü
İspanya'dan Türkiye'ye DEAŞ'lı teşekkürü
Youtube'da rekor kırdı ! İşte izlenme sayısı...
Youtube'da rekor kırdı ! İşte izlenme sayısı...
Teröristlere nefes aldırılmıyor: 6 terörist öldürüldü
Teröristlere nefes aldırılmıyor: 6 terörist öldürüldü
ABD ve Katar arasında flaş gelişme
ABD ve Katar arasında flaş gelişme
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
''ABD'li 30 diplomatı kovmaya hazır''
''ABD'li 30 diplomatı kovmaya hazır''
  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 11 Temmuz 2017 22:19

Youtube'da rekor kırdı ! İşte izlenme sayısı...

''Gangnam Style'' müzik videosuyla milyonlarca kişinin izlediği Psy'yi ABD'li rapçi Wiz Khalifa geçti.

Youtube'da rekor kırdı ! İşte izlenme sayısı...
A+ A-

Gangnam Style' müzik videosuyla halen Youtube'da en çok izlenen video rekorunu uzun süredir elinde tutan Güney Koreli sanatçı Psy'ın tahtı sarsıldı. ABD'li rapçi Wiz Khalifa'nın, 2.896 milyar izlenmeye ulaşan ‘See You Again' adlı videosu, Youtube tarihinde en çok izlenen video olarak birinci sıraya oturdu.

Wiz Khalifa'nın Charlie Puth ile birlikte seslendirdiği ‘See You Again', dün Psy'ın ‘Gangnam Style' adlı parçasının rekorunu kırdı.

Bugün itibarıyla 2.896 milyar izlemeye ulaşan ‘See You Again', ‘Gangnam Style'dan iki milyon daha fazla izlenmiş oldu.

Psy'ın parçası, Youtube tarihinde en çok görüntülenen video olarak bu rekoru tam 5 senedir elinde tutuyordu.

Justin Bieber'ın ‘Sorry' adlı müzik klibi ise 3. sırada yer alıyor.

Khalifa, rekoru kırdıktan sonra yaptığı açıklamada, şarkısının çok sayıda kişiye ilham vermesinden ve hayatlarında bir etki yaratmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

‘See You Again' adlı parça 2015'te, ‘Fast and the Furious' (Hızlı ve Öfkeli) filminin yıldızı Paul Walker'ın anısına yayınlanmıştı.

gangnam style , psy , wiz khalifa