Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gözaltına alındı

İfade için çağırıldığı Alibeyköy Karakolu’na giden Yurt Genel Yayın Yönetmeni Avcu, burada polis tarafından alıkonuldu.

Avcu, sağlık kontrollerinin ardından Kartal Adliyesi’ne götürüldü.

Yurt Yazı İşleri Müdürü Serdar Yüce, “Yurt Genel Yayın Yönetmeni, ağabeyim Ali Avcu, bugün gözaltına alındı. İfade diye çağrılıp gözaltına alınması Yurt’un bu karanlık günlerde ne kadar etkili bir yayın yaptığının göstergesi” dedi.

Yüce, “Gözdağı girişimleri gayrimeşrudur, Ali Avcu’yu derhal serbest bırakın!” ifadelerini kullandı.