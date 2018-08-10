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  3. 10 Ağustos 2018 13:30

Zam isteyen ölüyor !

Dizilerde karakterlerin ani ölümleri 2. Sayfa programında masaya yatırıldı.

Zam isteyen ölüyor !
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Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt’ın neşeli sunumuyla teve 2'de izleyiciyle bululan '2.Sayfa' programında bugün dizi sektörüyle ilgili çok ilginç bir anekdot paylaşıldı.

DİZİLERDEKİ OYUNCULAR NEDEN ANİDEN ÖLÜYOR!
Dizilerimizdeki karakterlerin ani ölümleri hepimizin malumu. teve 2'de 2. Sayfa programında bu konuyla ilgili zihin açıcı yorumlarda bulunuldu. Oyuncuların sezon ortasında çeşitli sebeplerle yapımcılardan zam istediğini söyleyen Gülşen Yüksel, bu oyunculardan bazılarının bu konuşmadan sonra ellerine gelen senaryoyla şoke olduklarını dile getirdi.

"Bir bakıyorlar, bir arabayla uçurumdan yuvarlanıp ölüyorlar, eğer yeterince özür dileyip yapımcıyı ikna edebilirlerse tekrar diziye dönüyorlar. Ben mezara girdikten sonra dirilen oyuncu gördüm" dedi.

dizi , 2.sayfa , teve2
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