2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları belli oldu

Yeni yılın gelmesiyle birlikte milyonlarca memur maaş zamlarını hesaplamaya başladı.



Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak olan memurlar, çifte zam almış olacak.

Yapılan hesaplamalara göre; yüzde 4'lük zam ile en düşük memur maaşı 2.829 liraya çıkacak, bunun üzerine enflasyon farkı da eklenince en düşük memur maaşı 2.857 liraya çıkacak.

En düşük memur maaşı 2017 yılında 2.721 liraydı.



EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Emekli memurların maaşlarında da belli bir yükselişe gidildi.

Memur emeklilerinin en düşük maaşı ise, yeni yılla birlikte 1.964 liraya yükseliyor.

En düşük memur emeklisinin maaşı şu an 1.871 liraydı.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK ?

Öte yandan yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammında sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 29 Aralık Cuma günü yapacağı son toplantının ardından asgari ücretin 2018 yılında ne kadar olacağı açıklanacak.

Türk-İş asgari ücretin 1.893 TL olmasını talep ederken DİSK ise 2.300 TL önerdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 2 bin TL olmasını talep ediyor.



Ancak Başbakan Yıldırım'ın enflasyon oranında zam yapılacağı yönünde yaptığı açıklamayı göz önünde bulundurursak, asgari ücret 2018 yılında 1.600 liradan fazla olmayak.