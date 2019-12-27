2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak ?

Asgari ücret zammının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli vatandaş 2020 Ocak ayında maaşlara yapılacak zammı merak ediyor. Memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranı enflasyon verilerine göre belirleniyor.

TÜFE’deki 6 aylık artış oranları, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile eski SSK ve Bağ-Kur emeklilerine gelecek 6 ay için yapılacak zammı belirliyor. Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaşlarına zam yapılıyor. Bu zam oranları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları kapsamında belirleniyor.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve memurların alacağı enflasyon farkı da belli olmaya başladı. Yılın ilk yarısının ardından Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı enflasyonu toplamda yüzde 5.71 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında TÜFE sıfır çıksa, yani hiç artmasa dahi emeklilere yılın başında yüzde 5.71 zam yapılacak.

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2020 Cuma günü açıklanacak. Aralık ayı TÜFE rakamının açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zammı belli olacak.