AYM'den milyonlarca emekli ve memura kötü haber

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in, memur ve emeklilere verilen 2026-2027 yılı zam oranlarının düşük olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruda, zam kararının tedbiren durdurulması talebini reddetti.

Anayasa Mahkemesi yoksulluğun kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike oluşturmayacağı gerekçesiyle hakem kurulunun verdiği zam kararının uygulanmasını tedbiren durdurulması talebini reddetti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, emekli ve çalışanların düşük zam almasına neden olduğu gerekçesiyle Türkiye İstatistik Kurumu’nu mahkemeye veren Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz, memur ve emeklilerin 2026-2027 yılı zammını düşük açıkladığı gerekçesiyle Kamu Hakem Kurulu kararını da Anayasa Mahkemesi’ne götürmüştü.

Çilesiz, hükümetin 2026 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 20 olmasına rağmen memur ve emeklilere kümülatif yüzde 18.8 zam verildiğini, bunun da yoksullaşmaya yol açacağını belirterek zam kararının ‘tedbiren durdurulması’ ve ‘iptal edilmesi’ talebinde bulunmuştu.

Sözcü