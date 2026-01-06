Bakan Şimşek imzayı attı; memur ve memur emeklisinin zam oranı kesinleşti

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin genelgeyi imzaladı. Genelgeyle, kıdem tazminatı tavanı da netlik kazandı.

Türkiye İstastik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı aralık ayı enflasyon verisinin ardından 2026 yılının ilk yarısı için memur ve memur emeklilerinin zam oranı netleşmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı genelgeyle, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 18,60 oranında zam yapılması kesinleşti.

Genelgeye göre, kıdem tazminatı tavanı da 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak belirlendi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ayrıca memur maaşlarının hesaplanmasında esas alınan katsayılar da güncellendi.

Buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 1,387871; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 22,722793; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise 0,440141 olarak belirlendi.

