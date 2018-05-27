Cumhurbaşkanı Erdoğan polislere müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni dönemde polislerimiz emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600’e çıkarıyoruz. Yükseköğrenim mezunlarında emekli olduklarında alacağı maaşlarda yüzde 21 civarında artışa gitmiş oluyoruz. 25 hizmet yılı üzerinden hesaplandığı zaman net 533 liralık emekli ikramiyelerinde 17 bin liralık bir artış meydana geliyor” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Yenikapı’da organize edilen iftar programına katıldı. Erzurum programının ardından İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyet mensuplarıyla birlikte orucunu açtı.

“EMNİYET GÜÇLERİMİZ SAYESİNDE BU SÜRECİ ATLATTIK”

İftar programında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye olarak donanım, eğitim, kapasite ve disiplin açısından dünyada parmakla gösterilen emniyet teşkilatlarından birine artık sahibiz. Bugün emniyet teşkilatımız 173 yıllık köklü bir birikimi temsil ediyor. Güçlü bir emniyet teşkilatı ülkemiz için bir tercih değil zorunluluktur. Çünkü Türkiye güvenlik tehditleri bakımında son derece zorlu bir coğrafyada bulunuyor. Terörden düzensiz göçe, uyuşturucu ticaretinden insan kaçakçılığına kadar küresel emniyeti gerektiren pek çok sorunla doğrudan yüzleşiyoruz. Ülkemiz yanında bölgemizin güvenlik açısından sorun oluşturan bu durumla en ön cephede mücadele yürütüyoruz. Sadece coğrafi olarak değil aynı zamanda stratejik bakımdan da küresel güçlerin kavşağında olan bir ülkenin askeri, istihbarat ve güvenlik açısından güçlü olması şarttır. Bu alanların herhangi birinde yaşanacak eksiklik devletimize ve milletimize çok ağır maliyetleri olacaktır. Son birkaç yılda pek çok acı örneğine şahit olduk. Güvenlik birimlerimizin kritik noktalarına sızan FETÖ Türkiye’nin mücadelesine çok büyük darbeler vurdu. Bu hain yapı, terör örgütlerinin içindeki istihbarat elemanlarımızın ifşasından karartma operasyonlarına, hatta ve hatta sabotajlara kadar terörle mücadeleyi akamete uğratacak pek çok yönteme başvurdu. Bu örgüt ülkemizi uluslararası planda zor duruma düşürmek amacıyla siyasi suikastlar dahil sayısız provokasyona teşebbüs etti. Ülkeyi tekrar 70’lerdeki gibi kardeş kavgasına sürüklemek için toplumumuz farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye çalıştılar. 7 Şubat MİT kriziyle başlayan 17-25 Aralıkla devam eden ve 15 Temmuzla zirveye çıkan bu sancılı dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık. Önce Allah’ın yardımı ve milletimizin feraseti sonrada aklını ve şerefini Pensilvanya’daki şarlatana kiraya vermeyen polislerimizin, askerlerimizin ve yargı mensuplarımızın sayesinde bu süreci atlattık. Ben buradan sizlerin aracılığıyla vatanına ve yeminine sadakat gösteren polislere teşekkür ediyorum” dedi.

“ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMAMASI İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Terörle mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz darbe girişimi sonrasında diğer kurumlarda olduğu gibi emniyet teşkilatımızda da kapsamlı bir çalışma yürüttük. Güvenlik birimlerimizi FETÖ virüsünden tamamen arındırmak için süratli bir şekilde adımlar attık. Örgütle irtibat ve iltisakı bulunan gizli haberleşme aracını kullanan örgüt çıkarları için makamını suiistimal eden şahıslara tespit ettik ve kurumla ilişiğini kestik. Bu süreçte hukuk ve adaletten ayrılmamaya özen gösterdik. Yapılan hataları telefi etmeye çalıştık. Bilerek ve isteyerek hiç kimsenin mağduriyete uğramasına göz yummadığımızdan emin olun. Açık söylüyorum, dünyada pek çok az ülke devletin kılcal damarlarına kadar sızmış böyle melun bir yapıyla bizim kadar hakkaniyetli ve başarılı bir mücadele yürütebilir. Dünyada çok az toplum, böyle ağır bir travmanın üstesinden bizim milletimiz gibi dirayetle gelebilir. Ankara Emniyet Müdürlüğü binasında Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında mesai arkadaşları vahşice katledilen polis kardeşlerimizin sağduyularını koruyarak vazifelerini yapmaları takdire şayandır. Yaşadığımız ihanetin ve acının büyüklüğüne rağmen asla duygularımızı acımızın önüne geçirmedik. FETÖ ile mücadele ederken intikam duygusuyla değil adaletin tecellisi için çaba gösterdik. Biz tüm şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için sonuna kadar bu mücadeleyi de dirayetle sürdüreceğiz. Zira bu mücadeleyi sürdürmezsek şehitlerimiz haklarını helal etmezler. Birinci derecede görev sizde. Örgütün istihbarat kurumlarına taş çıkartacak şekilde gizlediği kripto unsurlarına tespit edip etkisiz hale getirilirken, hukuk devleti ilkesinden asla taviz vermiyoruz. Kanseri yenen bünye gibi emniyet birimlerimizi FETÖ’den temizlemenin faydalarını görmeye başladık. 15 Temmuz sonrasında terörle mücadeleden asayiş hizmetlerine kadar her alanda başarı çıtamızı yukarıya taşıdık. Terör örgütü yurtiçinde tarihinin en büyük hezimetini yaşıyorsa bundan sonra iki yılda atılan adımların çok büyük payı var. Şehirlerimizin güvenli olmasında üniformasının hakkın veren polislerimizin hakkı vardır” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN POLİSLERE MÜJDE

Polislere müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Emniyet teşkilatımızın huzur içinde gönül rahatlığı içinde polisimizi her açıdan desteklemeye devam ediyoruz. Özellikle kırsalda lojmanlar konusunda özlük hakları eğitim, teçhizat, maaşlara kadar gibi pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Şimdide polislerimizi yıllardır hasretini çektiği düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Yeni dönemde polislerimiz emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600’e çıkarıyoruz. Böylece ülkemiz için fedakarca görev yapan polislerimizi verdikleri emeğin karşılığını emekliliklerinde almalarını sağlıyoruz. Yükseköğrenim mezunlarında emekli olduklarında alacağı maaşlarda yüzde 21 civarında artışa gitmiş oluyoruz. 25 hizmet yılı üzerinden hesaplandığı zaman net 533 liralık emekli ikramiyelerinde 17 bin liralık bir artış meydana geliyor. Aynı şekilde öğretmen, hemşire, din görevlileri bu artıştan faydalanacaklar. Toplamda 1 milyon 412 bin kişiyi ilgilendir bu düzenlemeden emeklilerimiz dul ve yetimleri de istifade edecek. Ülkemizin ekonomisi güçlendikçe imkanlar dahilinde size daha fazla yansıtacağız” dedi.

“TÜRKİYE ARTIK VATANDAŞLAR ARASINDA AYRIMCILIK YAPAN TÜRKİYE DEĞİLDİR”

Türkiye’nin ayrımcılık yapan ülke olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye artık vatandaşlar arasında ayrımcılık yapan Türkiye değildir. Türkiye geçmişte uzun yıllar olduğu gibi kaynaklarını sadece belli kesimlere aktaran ülke değildir. Bu devlet artık vatandaşlarından topladığı vergilere kar peşinde koşan çevrelere altın tepside sunan bir devlet değildir. Bir avuç seçkinin refah ve huzur için değil kalbini bize yöneltmiş 81 milyonun geleceği için çalışıyoruz. Saatlerce direksiyon sallayan şoförlerin, balıkçıların, güvenlik güçlerimizin tüm vatandaşlarımızın hakkını ve hukukunu düşünüyoruz. 7’den 70’e bu milletini sorumluluğunu taşıdığımız için kılı kırk yararak hareket ediyoruz. Birileri rant çevrelerine selam durabilir. Birileri, iktidara gelmenin yolunu vesayet odaklarına teslimiyette bulunabilir. Birileri makam ve mevki için her türlü değeri ayaklar altına alabilir. Ama biz asla böyle davranamayız. 3-5 oy uğuruna kısa vadeli çıkarlar uğurunda milletimizin emanetine asla ihanet edemeyiz. Son 16 yıldır, ekonomi, dış politika, kamu görevlilerine sağladığımız imkanlara kadar meseleye böyle yaklaştık. Hiç kimsenin milletimizin helal lokmasına musallat olmasına izin vermedik. Bundan sonrada aynı hassasiyetle çalışacağız. Ülkemizi büyütürken ekonomimizi güçlendirirken herkes bundan pay almasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“24 HAZİRAN’DAKİ OYLARIN NAMUSU ADETA POLİSLERİMİZE AİTTİR”

24 Haziran seçimleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “24 Haziran’da erken seçime gidiyoruz. Güvenliğin sağlanması noktasında en büyük görev polislerimize düşüyor. Oradaki bütün oyların adeta namusu size aittir. Ben size inanıyorum. Artık 100-150 metreden değil anında sandık görevlileri sizi haberdar edebilir, ederse sizin müdahale hakkınız var. Propaganda gününde seçim gününde herhangi bir zafiyeti müsaade etmeyeceğinize inanıyorum. Türkiye şeffaf serbest, adil ve demokratik seçimler gerçekleştirme konusunda tüm dünyada başarısını ispatlamış bir ülkedir. Kimse bize demokrasi dersi vermesinler, bu konuda Türkiye örnektir. Bugüne kadar sandığa asla gölge düşürmedik. Aynı demokratik dolgunluğu göstereceğimize inanıyorum. İradelerini sandığa hür bir şekilde yansıtabilmeleri için sizlerden görevinizi fedakarca yapmanızı bekliyorum. Seçim sürecini dinamitlemek için şer odakları boş durmayacaklar demokrasiye leke çalmak için birileri akla hayale gelmedik yöntemlere iftiralara başvuracaklar. Dev kurumlarımı sorumlulukları yerine getireceklerine ve anlımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.