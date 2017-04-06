Devlet 90 bin personel alacak !

İstihdam seferberliğinin sürdüğü bugünlerde devlet de memur ve işçi alımlarına hız verdi. Jandarmadan öğretmene ve sözleşmeli işçiye kadar on binlerce kişi alınacak. Bazı alanlar için KPSS dahi gerekmiyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğine devlet de kayıtsız kalmadı. Kamu kurumları memur ve işçi alımlarına başladı.

Kamu kurumlarına memur, işçi ve diğer kamu personeli olmak üzere üç statüde yaklaşık 90 bin personel alımı yapılacak.

Kamu kurumları Mart itibarıyla alımlara başlarken, ilköğretim, lise, önlisans, lisans mezunu Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve KPSS’siz eleman alınıyor. Personel alımlarının büyük bölümü sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere gerçekleşecek.

Atamalarla ilgili ilanların detaylarına Devlet Personel Başkanlığı’nın “dpb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabiliyor. Bundan sonraki duyuruları da bu siteden takip edebilirsiniz.

İlk etapta alınacaklar

● Milli Savunma Bakanlığı: 13.000 sözleşmeli erbaş alacak (3 Mart- 1 Aralık).

● Milli Savunma Bakanlığı: 11.000 uzman erbaş alacak (3 Mart-1 Aralık).

● Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü: 54 sürekli işçi alacak (5-14 Nisan).

● Sermaye Piyasası Kurulu (SPK): 38 uzman yardımcısı alacak (10-21 Nisan).

● TÜBİTAK: 86 sürekli işçi alacak (5-26 Nisan).

● Emniyet Genel Müdürlüğü: 11 sözleşmeli bilgisayar mühendisi alacak (17-21 Nisan).

● Adalet Bakanlığı: 2000 adli yargı hakim ve savcı adayı, 750 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayı alacak (6-13 Nisan).

● Emniyet Genel Müdürlüğü: 10.000 polis alacak (3-14 Nisan).

● Jandarma Genel Komutanlığı: Sözleşmeli astsubay alacak. (31 Mart-28 Nisan)

● Yurtdışı türkler ve Akraba topluluklar Başkanlığı: 12 sözleşmeli personel alacak (23 Mart-10 Nisan).

● Jandarma Genel Komutanlığı: Çeşitli görevlere üniversite mezunu 2499 erkek, 151 kadın personel alacak (20 Mart- 21 Nisan).

● Gelir İdaresi Başkanlığı (maliye): 2000 gelir uzman yardımcısı alacak (10-28 Nisan).

● Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu: 1044 sözleşmeli personel alacak (5-14 Nisan).

● Milli eğitim Bakanlığı: 20.000 sözleşmeli öğretmen alacak (mülakatlar başladı). 1500 engelli öğretmen ve ek atama ile 1300 öğretmen daha alacak.

● Aile Bakanlığı: 1500 danışma ve yönlendirme görevlisi alacak (6-13 Nisan).

● Sağlık Bakanlığı: 12.500 personel alacak.

● Yükseköğretim Kurulu: 4000 kadroya öğretim üyesi, araştırma görevlisi ve akademisyen alımı yapacak.

● Ulaştırma Bakanlığı: 2500 personel alacak. Diğer bakanlıklara da Haziran’a kadar 5000 ilave personel alınması planlanıyor.