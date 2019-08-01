Doğalgaz zammını örnek gösterdi !

5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda başladı. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuşmasında dün gece yarısı doğalgaza gelen yüzde 14,97'yi örnek göstererek hükümete memura yapılacak zam için 'bunu göz önünde bulundurun' diye seslendi.

1 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme süreci öncesi pazarlık masasında yer alan Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK, hazırladıkları mali ve sosyal taleplerini önceki gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sundu.

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taleplerini teşkilatlarıyla istişare ve değerlendirme toplantıları yaparak belirledi.

Taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunan Memur-Sen, kamu görevlilerinin merakla beklediği 3600 gösterge konusunun da toplu sözleşme masasında bir an önce çözülmesini istedi.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı talebini kamuoyuyla paylaştı.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bugün burada; doğrudan 20 milyonu, dolaylı olarak tüm toplumu etkileyecek bir sözleşmeyi icra edeceğiz.

Yetkili konfederasyon olarak; özgürlük alanının genişlediği, refahın arttığı, ekmeğin hakça bölüşüldüğü, vesayet unsurlarından tamamen arındırılmış bir kamu mesaisinin inşa sürecinin takipçiyiz.

Toplu sözleşme masası, emek örgütleri arasında çatışma ve sataşmaya değil, kamu görevlilerinin emeklerinin hakkını almak mücadelesinde paylaşma ve dayanışmaya vesile olmalıdır.

Kamu İşveren Heyeti de toplu sözleşme masasını; maaşları artırmanın, ücretleri iyileştirmenin, nimeti hakça bölüştürmenin, gelir dağılımında dengeyi ve adaleti tesis etmenin aracı olarak görmelidir.

Toplu sözleşme sürecinde aklımızdan çıkarmamalıyız ki; bu masanın gündemi emektir, ekmektir.

Doğalgaza yapılan zam ortada. Memurlara yapılacak zamda bunun göz önünde bulundurulmasını istiyoruz.