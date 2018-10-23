Emeklilere çifte zam ! İşte yeni maaşları...

Ocak'ta yüzde 4 zam alacak memur emeklilerinin beklenti anketine göre yüzde 10.28 enflasyon farkı alması bekleniyor. İşte bu oranlarla yeni memur emekli maaşları...

Milyonlarca memur emeklisi Ocak'ta çifte zam alacak. Toplu sözleşme kapsamında Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenen memur emeklilerine, ayrıca enflasyon farkı da verilecek.

Memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Böylece memur emeklilerine şimdiden yüzde 5.84 enflasyon farkı oluştu. Ocak zammı yüzde 4 zam ve yüzde 5.84 farkla yüzde 9.84'e ulaştı. Geriye 3 aylık veri kaldı. Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketinde, 2018 yılının ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 13.78 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmine göre memur emeklisinin alacağı fark yüzde 10.28'e yükselecek. Ocak zammı bu durumda yüzde 14.28 olacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Eğer Ocak zammı yüzde 14.28 olursa, bu maaş 307 lira artışla 2 bin 456 lira 87 kuruşa yükselecek. Ayrıca programdaki tahmine göre de zam oranı yüzde 11.15 olabilecek. Buna göre ise en düşük aylık 2 bin 389 lira 58 kuruşa çıkacak.