Emniyet'te atama rüzgarı: 19 bin polisin yeni görev yeri belli oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında 1.528 amir ve 17 bin 568 polis memuru olmak üzere toplam 19 bin 96 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini duyurdu.

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz mesai harcayan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) kadrolarında, 2026 yılı genel atama süreci resmi olarak tamamlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, on binlerce polis memurunu ve ailelerini yakından ilgilendiren atama sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

19 Bini Aşkın Personelin Yeni Görev Yeri Belli Oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin paylaştığı resmi verilere göre, 2026 Yılı Genel Atama Dönemi oldukça geniş kapsamlı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu süreçte, emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yapan 1.528 amir ve 17 bin 568 polis memuru olmak üzere, toplamda 19 bin 96 kahraman emniyet personelinin yeni görev yerleri ve tayinleri belirlendi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, 1528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik. Her biri; milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzenimizin muhafazası için gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapan teşkilat mensuplarımız, yeni görev yerlerinde de aynı inanç, azim ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürecektir. Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin kudretini, milletimizin duasını ve ay yıldızlı bayrağımızın emanetini omuzlarında taşımaktadır. Atamaların Emniyet Teşkilatımıza, personelimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birini görünür görünmez her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Görevlerinde muvaffakiyetler versin. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

DHA