Erdoğan'dan '657' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen "15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli"nde konuştu.

Erdoğan "Devlet besledi, devlete ihanet ettiler bunlar. Zaten Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir (Devlet Memurları Kanunu). Bu 657'nin de eğer bir mutabakat sağlanabilse aynen batıda olduğu gibi, 657'nin memur-işçi ayrımı değil, tamamıyla çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım. Bu olduğu zaman zaten çok daha isabetli adımların atıldığını göreceğiz" dedi.