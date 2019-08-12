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  4. 12 Ağustos 2019 19:55

Hükümet ile Türk-İş anlaştı ! İşte zam oranı

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçilerinin 2019-2020 yılı için mali ve sosyal haklarını belirlyeren Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Buna göre, ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8 + yüzde 4, 2020 için yüzde 3+ yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Hükümet ile Türk-İş anlaştı ! İşte zam oranı
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Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.


Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için yüzde 8+yüzde 4, 2020 için yüzde 3+yüzde 3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Türk-İş Kamu Koordinasyon Kurulu, iki gün önce 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlanmaması üzerine üç aşamadan oluşan eylem kararı almıştı. 

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ

Türk-İş, en düşük ücretin 3 bin 500 liraya yükseltilmesini, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.

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