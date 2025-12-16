  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Memur
  4. İçişleri Bakanı'ndan polislere müjde: Polis memurlarının çalışma saatleri değişiyor!

İçişleri Bakanı'ndan polislere müjde: Polis memurlarının çalışma saatleri değişiyor

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memurlarının çalışma saatlerinde değişikliğe gidileceğini duyurarak "4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda yeni çalışma sistemine geçilecek" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılına ilişkin faaliyetleri ve 2026 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde konuştu. 2025 yılının Mart ayında görev puanı sistemine geçildiğini ifade eden Yerlikaya, "Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği'ndeki bu uygulamayla birlikte atama sistemi hakkaniyet, şeffaf ve kurumsal ihtiyaca uygun hale geldi. Önceden yılda iki kere eş durumu ve mazeret atamaları yapılırken, artık her ay bir mazeret ataması yapmaya başladık. Ayrıca 2026 yani önümüzdeki yıl genel atama döneminde zorunlu ikinci şark tebligatı gönderilmeyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanunu'yla ilgili çalışıyoruz. Teşkilatımızın özlemle beklediği bir teşkilat kanunu ile ilgili hazırlıklarımızı yapacağız ve gazi Meclisimizin takdirine arz edeceğiz" şeklinde konuştu.

"4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz"

Polislerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidileceğini belirten Yerlikaya, "Mezun olan yeni personelimizin arkadaşlarının yanına, yani meslektaşlarının yanına dağıtılmasından sonra 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz. Daha önce bunu personel eksikliğinden dolayı yapamıyorduk. Ama bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıl 10. ayda veya 11. ayda bunu tamamlayacağız. İç güvenlik hizmeti yürüten Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan arkadaşlarımızın ücretlerinde dengelemeyle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Onu da zamanı geldiği zaman inşallah hep birlikte göreceğiz" dedi.

İHA

text-ad
Etiketler polis polislerin mesaisi polislerin mesai saatleri Ali Yerlikaya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Lüks hayatları ortaya çıktı... Esad ailesi meğer günlerini gün ediyormuş! Lüks hayatları ortaya çıktı... Esad ailesi meğer günlerini gün ediyormuş! Yılan balıkları Meksika Körfezi’nden Aydın’a ulaştı Yılan balıkları Meksika Körfezi’nden Aydın’a ulaştı GAİN Medya’ya operasyon: Holding ve şirket yetkilileri gözaltında GAİN Medya’ya operasyon: Holding ve şirket yetkilileri gözaltında Bakan Şimşek ''Vergi borçları silinecek mi ?'' iddialarına yanıt verdi Bakan Şimşek ''Vergi borçları silinecek mi ?'' iddialarına yanıt verdi Korkunç olay! Baba asılı halde, kızı ise yatağında ölü halde bulundu! Korkunç olay! Baba asılı halde, kızı ise yatağında ölü halde bulundu! Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bu gece bir kez daha değişiyor! Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bu gece bir kez daha değişiyor! Cem Küçük'ten olay olacak bir iddia daha: ''O da uyuşturucu testinden geçmeli'' Cem Küçük'ten olay olacak bir iddia daha: ''O da uyuşturucu testinden geçmeli'' Uzak Şehir'in ''Yılın Kadını'' ödüllü güzeli sevgilisiyle aşka geldi Uzak Şehir'in ''Yılın Kadını'' ödüllü güzeli sevgilisiyle aşka geldi Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı; zirve takibinde hata yapmadı! Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı; zirve takibinde hata yapmadı! Kız öğrencilere öğremenlerinden mide bulandıran taciz: ''Kızım odasından ağlayarak çıktı'' Kız öğrencilere öğremenlerinden mide bulandıran taciz: ''Kızım odasından ağlayarak çıktı''
Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor Ankara'da gizemli cisim paniği: Gökyüzünden düşen gizemli cisim aranıyor! Ankara'da gizemli cisim paniği: Gökyüzünden düşen gizemli cisim aranıyor! Tüm emeklilerin merak yeni yılın zamlı maaş tablosu ortaya çıktı Tüm emeklilerin merak yeni yılın zamlı maaş tablosu ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki plan: ''Koltuğunu Bilal Erdoğan'a bırakmaya hazırlanıyor' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aklındaki plan: ''Koltuğunu Bilal Erdoğan'a bırakmaya hazırlanıyor' Uzak Şehir'in duştaki çok özel sahneye kıyafetli RTÜK önlemi alay konusu oldu! Uzak Şehir'in duştaki çok özel sahneye kıyafetli RTÜK önlemi alay konusu oldu! Türkiye'nin eşsiz lezzeti Dünyanın En İyi 100 Lezzeti listesine 2'nci sıradan girmeyi başardı! Türkiye'nin eşsiz lezzeti Dünyanın En İyi 100 Lezzeti listesine 2'nci sıradan girmeyi başardı! Karadeniz'de işler kızıştı: Rus denizaltısı insansız deniz aracıyla vuruldu! Karadeniz'de işler kızıştı: Rus denizaltısı insansız deniz aracıyla vuruldu! Türk popunun yakışıklı ismi aylardır yaşadığı kabusu ilk kez açıkladı Türk popunun yakışıklı ismi aylardır yaşadığı kabusu ilk kez açıkladı İstanbul'da meydan savaşı gibi sokak kavgası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü! İstanbul'da meydan savaşı gibi sokak kavgası! Ortalık bir anda savaş alanına döndü!