İnşaat maliyetleri yüzde 4.27 arttı

TÜİK’in istatistiklerine göre malzeme endeksi aylık yüzde 0.40 düşerken, işçilik endeksi yüzde 1.09 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 3.43 düşerken, işçilik endeksi yüzde 25.38 yükseldi.

Ekim ayında bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.10, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5.53 arttı.

Malzeme endeksi ise ekim ayında eylül ayına göre yüzde 0.32, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2.03 düştü. Aynı dönemde işçilik endeksi ise aylık yüzde 0.98 ve yıllık yüzde 25.52 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, ekim ayında aylık yüzde 0.03 düşüş, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0.22’lik artış kaydedildi.

Ekimde geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 0.68 düşerken, işçilik endeksi yüzde 1.50 arttı. Ayrıca, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 7.75 düşerken, işçilik endeksi ise yüzde 24.87 yükseldi.