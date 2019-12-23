SON DAKİKA
CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNDE 5 KİŞİYE İDAM CEZASI
SİGARAYA VE ALKOLE OKKALI ZAM GELİYOR! ŞU AN 15 TL'YE SATILAN SİGARA 18 TL'
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Memur
  4. 23 Aralık 2019 12:05

İnşaat maliyetleri yüzde 4.27 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre inşaat maliyet endeksi (İME) ekim ayında yıllık yüzde 4.27, aylık bazda da yüzde 0.07 artış gösterdi.

İnşaat maliyetleri yüzde 4.27 arttı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

TÜİK’in istatistiklerine göre malzeme endeksi aylık yüzde 0.40 düşerken, işçilik endeksi yüzde 1.09 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 3.43 düşerken, işçilik endeksi yüzde 25.38 yükseldi.

Ekim ayında bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0.10, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5.53 arttı.

Malzeme endeksi ise ekim ayında eylül ayına göre yüzde 0.32, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2.03 düştü. Aynı dönemde işçilik endeksi ise aylık yüzde 0.98 ve yıllık yüzde 25.52 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, ekim ayında aylık yüzde 0.03 düşüş, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0.22’lik artış kaydedildi.

Ekimde geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 0.68 düşerken, işçilik endeksi yüzde 1.50 arttı. Ayrıca, ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 7.75 düşerken, işçilik endeksi ise yüzde 24.87 yükseldi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tüik , emlak , konut maliyeti , inşaat maaliyeti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM