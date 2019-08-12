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  4. 12 Ağustos 2019 13:40

Kamu çalışanlarının gözü bu saatte ! Zam ne kadar olacak ?

Türk-İş kamuda süren zam görüşmeleri kapsamında son görüşme için bugün saat 16:00'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gidecek. Görüşme saat 16.00'da olacak.

Kamu çalışanlarının gözü bu saatte ! Zam ne kadar olacak ?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında bir araya gelecek. Peki, kamu işçisine zam miktarı ne zaman belli olacak?

Yaklaşık 200 bin kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü kapsamında, hükümet ile Türk-İş arasında 19 Haziran'da başlayan pazarlık sürecinde sona gelindi. İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile Türk-İş Genel Başkanı Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmeleri için bugün saat 16.00'dan sonra bir araya gelecek.

Hükümetin son olarak ilk yıl yüzde 7+4, ikinci yıl yüzde 3+3 ve enflasyon farkı teklif ettiği pazarlık sürecinde, taraflar bugün bir kez daha bir araya gelecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında saat 16.00'da gerçekleştirilecek toplantıda, tarafların zam konusunda anlaşıp, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü'nü imzalaması bekleniyor.

Türk-İş, en düşük ücretin 3 bin 500 liraya yükseltilmesini, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.

memur , zam , bakanlık
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