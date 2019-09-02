Kamuya 15 bin personel alınacak

Devlet kurumlarına dönem dönem personel alımı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'ne de iki ay içinde yaklaşık 15 bin yeni personel alınacağı açıklandı.

9 BİN 576'SI SAĞLIKÇI

8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için personel ataması yapılacağını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kura ile yerleştirme işlemlerinin 11 Eylül Çarşamba günü noter huzurunda yapılacağını söyledi.

4 BİN 996'SI ORMANCI

Orman Genel Müdürlüğü de 4 bin 996 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, orman mühendisi ve orman muhafaza memuru adaylarının 24 Eylül-7 Ekim arasında genel müdürlüğün 'ogm.gov. tr' internet sitesi üzerinden e-devlet şifreleriyle başvuru yapması gerekiyor.

Mühendis, avukat, tekniker, laborant, büro ve destek personeli (şoför) gibi pozisyonlarla ilgilenen adaylar ise 12-23 Eylül arasında başvuruda bulunmalı.