Memur alımında yeni dönem

Hükümetin, hain FETÖ terör örgütünün devlet kadrolarına sızmasını önlemek için aldığı tedbirler kapsamında devlet kadrolarına girecek tüm adayların aynı sisteme tabi olması planlanıyor. Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre KPSS'de merkezi yerleştirme sonlandırılacak. Memur adayları KPSS'ye girdikten sonra mülakat sınavına da girecek. Adaylar mülakat sonrasında alınan puanların aritmetik ortalaması sonucu memur olabilecek.

ALAN SINAVI GELİYOR

Yine bu kapsamda KPSS'de genel kültür ve genel yetenek sınavında değişiklikler düşünülüyor. B grubu kadrolar için KPSS'de sağlık personeli ve teknik bölümlerde alan bilgisi sınavının getirilmesi planlanıyor.

Yeni sistemde kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak teknik personel ile mühendisler ve mimarlar için de alan bilgisi sınavı gelecek. Diğer mesleklerin de alan bilgisi sınavına girmesi için de düğmeye basıldı.

Böylece genel kültür ve genel yetenek alanında başarılı olan değil, mesleğinde başarılı olanlar kamuya girebilecek.

SADECE ADLİ SİCİLE BAKILMAYACAK

Kamuda görev alacak personelin güvenlik soruşturmalarına arşiv soruşturması da eklenecek. Sadece adli sicile değil güvenlik ve arşiv soruşturmalarına da bakılacak. Güvenlik soruşturması neticelendirilmeden hiçbir aday kamuda memur olamayacak.

MEVCUT SİSTEM

Halen yürürlükteki uygulamaya göre kamuda görev almak isteyen memur adayları B grubu kadrolar için Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girdikten sonra ÖSYM tarafından ilan edilen kadro ve pozisyonlara müracaat ediyor. Yüksek puan alanlar doğrudan kamuda memur olabiliyor. Özellikle FETÖ bu yolla elemanlarını kamuya sokabiliyordu.

Merkezi yerleştirme sisteminde Devlet Personel Başkanlığı ülke genelindeki tüm kamu kurumlarından personel talebi toplayarak bir liste oluşturuyor. Listedeki kontenjanlara ÖSYM tarafından KPSS puan sıralamasına göre yerleştirme yapılıyor.