Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifine ret

5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri sürüyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın, akşam saatlerinde Bakanlıkta görüştü.



Bakan Selçuk, görüşmeye ilişkin bir fotoğrafı ve yeni zam teklifinin detaylarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, görüşmede, Kamu İşveren Heyeti adına 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farklarını içeren yeni bir teklifte bulundu.

Ancak bugün bir basın açıklaması yapan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın bu teklifi de reddettiklerini duyurdu. Yalçın "Yeni teklif tepkilerimizin anlaşılmadığının gösteriyor. Başkanlar kurulumuzu gece acil toplayarak ilk teklifle ilgili değerlendirmemizi yaptık. Teklif yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle müzakereye uygun görülmemektedir. Bu nedenle masanın sonuç ve çözüm üretmeme kapasitesinin sonuna kadar kullanılması düşüncesindeyiz. Olumlu yaklaşımlara rağmen hala ciddi bir mesafe alabilmiş değiliz." dedi.

İşte Memur - Sen Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamasından satır başları:

Teklif kamu görevlilerinde şaşkınlığa neden olmuştur. Standardı düşük skandalı büyük bu teklif tepkilerimizin anlaşılmadığını gösteriyor.

Başkanlar kurulumuz yeni bir teklifi uygun bulmakta ancak müzakereye uygun görmemektedir.

Olumlu katkılara rağmen sözleşmeye uzağız. Niyet ve gayret var ancak herkesin etkisini gösteren adalet yok.

Ya yetki kullanılmalı ya yetki devredilmedi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin 2 gün daha uzaması için hamle yapıyoruz. Hakeme başvurusu süremizin iki gününü müzakere için masaya hediye ediyor ve 1 gün başvuru için yeter diyoruz.

Hizmet kolları için masada mesafe alamıyoruz. Süre yetersiz. Hakem heyetine gitmek için 3 dk yeter. İki günümüz müzakereye olsun, 1 gün başvuru için olsun.

Dün gece için sunulan teklifin yetersiz olduğunu hatırlatarak yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunma

İLK TEKLİF YÜZDE 3,5+3'TÜ

Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevliler Heyeti arasında 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında hükümet 16 Ağustos Cuma günü ilk zam teklifini açıklamıştı.

2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı aynda yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.